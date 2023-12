Médico alerta sobre sinais de alerta para doenças Arboviroses no estado do Acre

O médico infectologista Thor Dantas compartilhou em uma rede social a preocupação com a chegada da temporada de chuvas no estado e as doenças transmitidas por mosquitos.

Thor Dantas alertou para a circulação de doenças Arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos, como Oropouche, Mayaro, Dengue, Malária, Febre Amarela, e Zica, que já circulam no estado e tem maior incidência durante o inverno amazônico.

“Antes mesmo de identificar a doença específica, o foco inicial deve ser a avaliação da gravidade”, destaca o infectologista. Sendo os sinais de alerta dores abdominais intensas ou dispneia e alterações de consciência.