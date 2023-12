Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (25/12)

Espírito comunitário

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono

As boas comidas e bebidas, o prazer das companhias sem a ansiedade do amanhã, o regozijo do sorriso das crianças diante dos presentes, ainda que nossa humanidade tenha perdido completamente o fio da meada do significado do Natal, o transformado num acontecimento consumista, o fio da meada não perdeu de vista nossa humanidade, e através desses eventos simplórios e cafonas continua expressando o que de melhor nossa humanidade desenvolve quando quer, o espírito comunitário.

Que a Graça Divina nos abençoe com sabedoria, para que continuemos desenvolvendo a percepção da interdependência entre nós, do mesmo reino, e do nosso reino com todos os outros, visíveis e invisíveis, e assim contribuamos beneficamente para promover o trabalho da entidade cósmica na qual nos movimentamos e experimentamos ser.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Talvez você desejaria estar em qualquer outro lugar diferente de onde se encontra, mas se você respirar fundo e se permitir estar onde você estiver, independente de seus desejos, verá que a vida apresenta seus mistérios.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Acontece de tudo quando as pessoas se reúnem, e nem sempre são coisas agradáveis, mas enfim, tudo também pode ser levado na esportiva e se tornar motivo de anedotas e de boas risadas. É tudo uma questão de espírito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6) Sempre se pode dar uma ajuda a alguém, especialmente nessa época do ano, em que as pessoas arrumam maneiras complicadas de expressar seus bons sentimentos, inventando rituais e cerimônias sofisticadas. Ofereça ajuda.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) A extroversão é adequada neste momento, inclusive porque todo mundo anda na mesma sintonia, raras são as pessoas que insistem em manter o ânimo pesado nessa época do ano. Extroversão é ótima, com as companhias adequadas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) Sentir-se bem é fundamental para tudo o mais que você tiver de fazer, ou se não tiver nenhuma obrigação, fazer o que deseja ou o que a vida trouxer até você. Sentir-se bem nem sempre é algo que possa ser controlado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) É bastante simples as pessoas se entenderem, mas em geral elas preferem se dedicar ao esporte favorito, que é a discórdia. É evidente que nada deveria ser assim, mas isso só comprova que as coisas são como são.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) É nos detalhes que se faz toda a diferença, porque aparentemente tudo é igual em todos os lados e todas as pessoas dizem as mesmas coisas nessa época do ano. Se você quiser fazer alguma diferença, se atenha aos detalhes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Brinque com as pessoas, mas não ao ponto de elas não terem certeza de se você está brincando mesmo, ou se não se trata de uma agressão velada na forma de uma piada. Bom humor e sarcasmo são coisas diferentes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Quando a alma se sente alegre, tudo que ela quer é alguém com quem compartilhar o bom humor, porque é assim que os bons sentimentos se multiplicam. Nada melhor do que irradiar boa influência a tudo e a todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Um tempo de cordialidade e socialização não faz mal a ninguém, pelo contrário, agrega possibilidades e aproxima as pessoas. Depois você poderá retornar à sua caverna existencial e se distanciar de todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Envolva seu coração em tudo que fizer hoje, porque com coração tudo fica mais bonito e alegre, e o bom humor faz com que as questões tensas e discordantes encontrem um lugar em que se acomodam e não produzem mal.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Pensar coisas lindas, ter visões de mundos maravilhosos, sentir o enlevo que aproxima sua consciência do céu, tudo magnífico, o assunto agora será encontrar alguém para compartilhar essas experiências únicas e profundas.