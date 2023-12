Homem é morto pela polícia após invadir residência e expulsar morador

No final da tarde deste domingo, 24, na Comunidade Humaitá do Môa, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de invasão de domicílio e o acusado acabou morto.

As guarnições foram acionadas pelo COPOM porque um indivíduo teria invadido uma casa com terçado e expulsou o morador. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, quando os policiais chegaram ao local, viram o invasor e deram ordem para que ele saísse da residência com as mãos na cabeça. Nesse momento, o suspeito disse que sairia, mas levaria um policial para a morte e em seguida apareceu de posse de uma espingarda calibre 36 apontando para os policiais militares.

“Diante da situação, um dos policiais militares efetuou disparos de munição de borracha, entretanto, não foi suficiente para o autor largar a arma. Assim, a equipe efetuou disparo de arma de fogo, vindo a neutralizar o risco iminente de lesão aos policiais militares. Após o ocorrido, acionaram o SAMU para prestar atendimento médico, entretanto o indivíduo já estava sem vida”, citou a PM, que depois dos procedimentos perícias, devolveu a residência para a vítima.

O nome do homem morto não foi divulgado.