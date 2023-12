Motorista de aplicativo pula de automóvel em movimento para escapar de assalto em Tarauacá

Motoristas de aplicativos fizeram uma manifestação e suspenderam o serviço na noite de véspera de natal, em Tarauacá, no interior do Acre, em protesto contra a insegurança para a categoria no município.

Segundo as informações do Extra do Acre, durante a noite de domingo, 24, um trabalhador que dirigia um veículo Corsa Classic recebeu uma chamada para transportar passageiros, mas quando passava nas proximidades da ponte sobre o rio Tarauacá, na região do Corcovado, os passageiros anunciaram um assalto com o uso de uma faca.

Assustado, o motorista pulou do carro em movimento. O carro, sem ninguém no volante, caiu em uma ribanceira. O motorista voltou a ser dominado pelos assaltantes, sendo amarrado e torturado, mas foi liberto depois.

“Eles disseram que ainda assaltariam outros motoristas. Pedimos a intervenção das autoridades”, disse um dos representantes.

A paralisação dos motoristas de aplicativo em Tarauacá deve continuar até a terça-feira, 26.