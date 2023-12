Mãe que recebeu quase R$ 5 mil em feira, geladeira e televisão doa sacolões para outras famílias

Depois de ter sido contemplada com quase R$ 5 mil, uma geladeira e uma TV smart pelo empresário Ricardo Leite, que representa as famílias Leite e Gurgel, parceria entre Atacale, Agroboi, Nosso Frigorífico e Uninorte, a senhora Silvana Silva, moradora do Bairro Ilson Ribeiro, Calafate, mãe de seis filhos, que estava passando necessidade nos últimos dias de 2023, revelou ao ac24horas nesta segunda-feira, 25, de Natal, que pretende fazer uma ação social e doar 10 sacolões dos vários que recebeu reportagem do ac24horas.

De acordo com a dona de casa, é necessário compartilhar as bênçãos recebidas com quem também está precisando na última semana que antecede o ano novo. Silvana, além dos 10 sacolões, também recebeu um pix de mais de R$ 250. “Como fui abençoada e não quero só pra mim, vou doar esses sacolões com pessoas aqui perto mesmo de mim”, declarou.

“A ceia natalina foi muito boa e só tenho a agradecer mesmo, quero parabenizar a toda equipe e quem me ajudou”, comentou ao repórter Leônidas Badaró.

A entrega dos sacolões foi feita em parceria com Instituto Peteleco, que trabalha na ajuda às crianças com câncer em Rio Branco. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho e ajudar o Instituto pode entrar em contato pelo telefone (68) 99998-6043.

Em meio às dificuldades financeiras que ela vinha passando, a chefe do lar contou que teve uma ceia farta e abençoada na noite que antecedeu a entrada do Natal.