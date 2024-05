Esposa de atacante brasileiro que joga na Espanha bate Ferrari de mais de R$ 1 milhão

Dyego Sousa, atacante do Alcorcón, clube da segunda divisão da Espanha, teve sua Ferrari destruída nessa quarta-feira (1). O jornal El Mundo noticiou que a esposa do jogador, que dirigia o veículo, se envolveu em um acidente, na cidade de Madri.

Apesar do estrago causado ao carro do atleta, a mulher não sofreu ferimentos. Um amigo do casal, que estava no banco do carona, teria assumido a culpa. No entanto, câmeras de segurança mostraram a esposa de Dyego na condução do veículo.

A motorista testou positivo no exame de alcoolemia e, agora, será investigada por crime contra a segurança no trânsito. Momentos após o acidente, Dyego chegou ao local e afirmou ter feito o mesmo caminho de sua esposa, mas em outro carro.

A Ferrari Portofino do atacante brasileiro é avaliada entre 215 mil euros e 250 mil euros (entre R$ 1,1 milhão e R$ 1,3 milhão). Após o acidente, o veículo foi levado para um depósito.

Quem é Dyego Sousa?

Revelado pelo Palmeiras, Dyego Sousa fez boa parte de sua carreira em Portugal, país em que se naturalizou. Antes do Alcorcón, defendeu clubes como Benfica e Braga. Além disso, foi convocado pela Seleção Portuguesa nas Eliminatórias da Eurocopa, em 2019.