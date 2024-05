Tutora não consegue embarcar com pet no Acre; companhia aérea fez mudanças após morte de Joca

De acordo com a Anac, as companhias aéreas definem onde animais de estimação ou de apoio emocional deverão viajar, ou seja, na cabine de passageiros ou no porão.

É um ser vivo. E outra, o cachorro é o animal companheiro do homem, então ele já está preparado para nos acompanhar em qualquer lugar. Então, em uma viagem de avião, ele estará sentado ao meu lado e vai fazer a viagem normalmente. Um animal doméstico, você cuidou a sua vida inteira com você, tem que ir no porão, isso é um absurdo. Uma viagem que não deve ser confortável, você fica distante, é difícil de acompanhar, além da troca de avião, ou seja, retiram a caixa de um porão para o outro nesse ínterim. E nós não sabemos como é feita exatamente essa mudança, se jogam as caixas igual jogam as nossas malas, que já vêm todas detonadas, ou se eles têm uma segurança, que, pelo visto não tem. Em vez de solucionarem, suspenderam um serviço obrigatório”, finaliza.

Voar com o pet é seguro?

Joca, Golden Retriever de 5 anos, que morreu depois de falha em transporte aéreo admitido por Gol — Foto: Arquivo pessoal e Reprodução

Na maioria dos casos, viajar de avião é considerado seguro pelos veterinários, mas o estresse da viagem pode causar danos para o pet se ele não estiver pronto. A ansiedade do ambiente novo para ele pode aumentar a frequência cardíaca, prejudicar a respiração, fazer com que ele tenha uma síncope e, em casos extremos, levá-lo a morte.



No caso dos gatos, que são territorialistas, o mecanismo de defesa pode ser ativado, gerando descarga de adrenalina e aumentando o cortisol (hormônio do estresse).



Veja a seguir quais cuidados devem ser tomados ao viajar com o pet:



1.Como preparar o animal?

2.Quando é melhor não viajar?

3.Cabine ou porão?

4.Como deve ser a caixinha?

5.O que verificar ao chegar ao destino?





1. Como preparar o animal?



Planeje a viagem com antecedência. O bichinho precisa passar por um tipo de treinamento do que vai enfrentar no dia, explica Juliana Stephani, veterinária e fundadora da PETFriendly Turismo.



O ideal é que esta experiência tenha cerca de três meses. Gatos podem ser mais metódicos que cachorros e podem precisar de mais tempo para se adaptarem.