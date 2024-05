Ex-Corinthians, Róger Guedes compra leão de estimação; veja

Róger Guedes, atacante com boas passagens por Atlético-MG e Corinthians, fez uma aquisição inusitada. Nas redes sociais, o jogador apareceu ao lado do filho, Ryan Guedes, com seu novo animal de estimação: um leão.

Nos comentários, torcedores do clube paulista brincaram com referências ao filme “O Rei Leão” para pedir o retorno do jogador. “Já tem o Simba, agora quando vem pro Timão?”, escreveu um fã.

Aos 27 anos, Roger Guedes atua no Al-Rayyan, desde agosto de 2023. Na época, a transferência rendeu cerca de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões) ao Corinthians.

Pelo novo clube, o atacante soma 23 jogos, 19 gols e outras cinco assistências, na Catar Stars League. O Al-Rayyan foi o vice-líder da primeira divisão do Catar, com 47 pontos. O campeão foi o Al-Sadd, com dois pontos a mais.

O brasileiro foi o terceiro jogador com mais gols da competição, atrás de Akram Afif e Yacine Brahimi. Apesar de não ter se consagrado campeão, o time de Roger Guedes se classificou para a Champions da Ásia da próxima temporada.

Bom desempenho no Brasil Revelado pelo Criciúma e com passagem pelo Palmeiras, Roger Guedes teve grande destaque no Atlético e no Corinthians. Emprestado para o Galo em 2018, fez somente 28 jogos e marcou 13 gols, antes de ser vendido ao Shandong Taishan.

Já no Timão, ele atuou entre 2021 e 2023, onde chegou à final da Copa do Brasil em 2022, mas foi superado pelo Flamengo. No período, Roger Guedes conquistou a torcida e marcou 43 gols em 126 jogos.