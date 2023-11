Thiago Brennand é condenado a 1 ano e 8 meses de prisão por agressão em academia

O empresário Thiago Brennand foi condenado, na última sexta-feira (27), a 1 ano e 8 meses de prisão, em regime semiaberto, por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia em 2022. Além disso, ele deve pagar uma indenização no valor de R$ 50 mil à vítima.

Este é o quarto processo em que o empresário é réu na Justiça de São Paulo que chega ao fim. No início de outubro, ele já havia sido condenado a 10 anos e seis meses pelo crime de estupro. Os outros dois foram encerrados depois de acordo entre as partes.

A Justiça negou o pedido da defesa de Brennand de revogação da prisão preventiva.

Entenda o caso e as acusações contra o empresário

Em 2022, veio à tona um vídeo do empresário agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia na cidade de São Paulo. Após a divulgação das imagens, pelo menos outras 11 mulheres procuraram o Ministério Público do Estado de São Paulo. Entre as denúncias, estavam os crimes de estupro, cárcere privado e ameaça.

Depois, em outubro, a Justiça chegou a decretar a prisão de Brennand, mas ele fugiu para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A prisão preventiva chegou a ser decretada após o empresário não retornar ao país para cumprir a pena, cujo mandado foi cumprido pela Polícia Federal no país árabe.

No entanto, Brennand passou apenas um dia preso. O empresário pagou fiança e foi liberado.

No começo de abril de 2023, a defesa do empresário Thiago Brennand pediu a revogação dos mandados de prisão, para que fosse possível que ele voltasse ao país. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido.

O empresário passou a responder pelos crimes dos quais é acusado, entre agressões, cárcere privado, ameaça e violência sexual desde que foi deportado de volta ao Brasil, em 29 de abril deste ano. Brennand estava nos Emirados Árabes desde setembro de 2022, mas, após pedido do governo brasileiro, foi feita a extradição.

Atualmente, Thiago Brennand está preso no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros.