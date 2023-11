Reforma e ampliação da delegacia de Polícia de Rodrigues Alves está em fase adiantada

Em continuidade à política de melhorias nos prédios das delegacias do Acre, os trabalhos de reforma e ampliação da unidade de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, coordenados pela Polícia Civil do Estado (PCAC), estão em fase adiantada.

Além de reformar o espaço de atendimento ao público e proporcionar mais conforto aos servidores, a instituição se preocupa com o atendimento de pessoas vulneráveis, como mulheres e crianças, vítimas de violência doméstica e crimes contra a dignidade sexual.

A previsão de entrega da nova delegacia de Rodrigues Alves é para o final de janeiro de 2024. A obra está orçada em aproximadamente R$ 400 mil, sendo que a ordem de serviço foi assinada em agosto pelo delegado-geral José Henrique Maciel e a vice-governadora Mailza Assis.

A política de melhoria nos prédios das delegacias é uma diretriz da PCAC, que nos últimos meses entregou importantes obras, como a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco; a delegacia de Manoel Urbano, na região do Purus; e melhorias em algumas regionais de Rio Branco.

“Nosso objetivo é melhorar os espaços, para que os servidores possam desempenhar um serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, que os cidadãos possam ter um atendimento acolhedor”, ressaltou Henrique Maciel.