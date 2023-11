No Acre, Faculdade Unama é acusada de não lançar nota de disciplinas

Alunas do curso de Direito da faculdade particular Unama em Rio Branco procuraram o ac24horas para denunciar, falta de notas, o que classificam como desrespeito e “venda casada” para pagamento de matérias pendentes.

Luana Oliveira é aluna do último período do curso e lista os problemas que tem enfrentado. “A Unama, desde o início, tem apresentado defeitos de administração. A gente não consegue ter respostas das nossas demandas. Tenho três pendências de disciplinas. Em duas, a faculdade permitir que eu fizesse matrícula retardatária, mas não permitiu que eu fizesse duas provas online. Ora, é muito simples, se abrem o precedente para pagar, eles têm que realizar também as provas. A outra disciplina, mesmo eu tendo a comprovação da própria professora afirmando que corrigiu e enviou para a coordenação, até hoje a minha nota não foi lançada”, reclama.

Luana diz ainda que a faculdade apenas afirma que ela tem que “pagar” a disciplina em uma plataforma do próprio grupo da instituição. “Eles dizem apenas que a gente tem que pagar na plataforma, onde o menor preço de uma disciplina é de mais de R$ 500. Isso para mim, é venda casada”, explica Luana.

Outra aluna a denunciar a instituição é Paulina de Souza da Silva, também estudante do 10º período do curso de Direito. “Cheguei na Unama vindo de outra faculdade porque a mensalidade estava mais em conta. Trouxe todas as ementas para aproveitamento de disciplinas, e me matricularam no 3° período, pois a Unama estava apenas com o 3° período. Nunca deixei de estudar nenhuma das matérias aproveitadas, pois nunca confiei na faculdade, já que raramente tinha alguém pra atender e nunca sabiam responder nada. Eu já estou em período de formação, já apresentei meu TCC e simplesmente não tem uma nota lançada, mesmo eu tendo feito todas as provas”, afirma.

A reportagem procurou Tatiana Carbone, diretora da Unama Rio Branco, que afirmou que a demanda seria atendida pela assessoria de imprensa da instituição, que fica sediada em Recife (PE). Por meio de nota, a Unama informou que abriu um procedimento para apurar as denúncias.

“A UNAMA Rio Branco informa que abriu um processo administrativo para apurar os questionamentos apresentados e, caso sejam comprovados, todas as providências necessárias serão tomadas”, destaca a instituição.