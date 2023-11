Motorista perde controle e capota veículo na Avenida Amadeo Barbosa, na capital

Por Davi Sahid

Um motorista cuja a identidade ainda é desconhecida, perdeu do controle do seu veículo modelo Renault Clio, de cor bege, placa OVG-9B17 e capotou na Avenida Amadeo Barbosa em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira, 10.

Segundo informações dos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTran), o motorista trafegava no veículo Renault Clio no sentido centro-bairro na velocidade acima do permitido pela via, quando inesperadamente subiu no meio-fio, perdeu o controle da direção e capotou. Após o acidente o motorista fugiu do local deixando abandonado o carro.

Populares que passavam pelo local acionaram os Policiais de Trânsito e a área foi isolada para os trabalhos de perícia.

Um guincho removeu o veículo até ao pátio do Departamento de Trânsito (DETRAN).