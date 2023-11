Primeiro show do RBD no Brasil termina em arrastão em estádio do Rio de Janeiro

O show da banda RBD no Rio de Janeiro terminou com um arrastão na madrugada desta sexta-feira (10). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a correria, após a estreia da turnê “Soy Rebelde Tour”, do grupo RBD, no Brasil.

O show ocorreu no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Fãs da banda expressaram indignação com a falta de segurança nos arredores do estádio.

“Cara, arrastão no Engenhão na saída do show do RBD, é de uma crueldade que não tem tamanho… Insustentável a situação na cidade do Rio, cara! Que vergonha, que vergonha cara!”, escreveu um fã.

Segundo relatos, houve falta de ação da polícia no local. Em um dos vídeos, é possível observar pessoas correndo, enquanto viaturas policiais permanecem paradas.

“Arrastão novamente e a polícia dizendo que não tava tendo arrastão nenhum! É um absurdo a falta de Segurança 😢”.

Em nota, a Polícia militar informou que não houve acionamento e nem relatos de roubos no fim do show. De acordo com o comando da unidade, diante dos relatos de frequentadores, o esquema de policiamento na região foi reavaliado pelo 3º BPM (Méier) para garantir a segurança do público.

O local do espetáculo também será palco para a apresentação de Taylor Swift na próxima semana. A artista norte-americana se apresentará no Engenhão nos dias 17, 18 e 19, com uma expectativa de público de 200 mil pessoas.

O grupo mexicano RBD realiza mais um show no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10). Além disso, eles passarão pelo Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 12 e 13 de novembro. As últimas apresentações do RBD no Brasil acontecerão em 16, 17, 18 e 19 de novembro, no Allianz Parque, também em São Paulo.