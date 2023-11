Prédio desaba em Gramado após chuva causar rachaduras nas ruas da cidade

Um prédio desabou em Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (23). O edifício residencial de cinco andares ficava no bairro Três Pinheiros. O acidente não deixou feridos, pois todos os moradores do local já haviam saído no último sábado (18), de acordo com a prefeitura da cidade, por conta do risco de desmoronamento.

De acordo com o município, o colapso estrutural ocorreu devido ao grande volume de chuvas que vem atingindo a cidade — e toda a região Sul — há dias. A Prefeitura alertou que a instabilidade do solo segue e, portanto, o local onde estava o prédio e o bairro de Três Pinheiros seguem isolados.

Diversas casas e bairros de Gramado foram interditadas após o aparecimento de rachaduras nas ruas provocadas pelas intensas chuvas que atingem o estado desde a última sexta (17).

Os bairros de Três Pinheiros, Piratini e Planalto foram os mais afetados, e apenas a região central não sofreu os reflexos do temporal.

Segundo a Prefeitura, a região de Três Pinheiros, onde ocorreu o desabamento nesta manhã, está totalmente bloqueada para circulação e permanência de pessoas. Já o bairro de Piratini tem cerca de 23 residências interditadas.

Para atender os desabrigados, um abrigo foi montado no ginásio da Escola Senador Salgado Filho, onde 30 pessoas são assistidas.

Até o momento, as tempestades provocaram cinco óbitos no Rio Grande do Sul, dois deles ocorreram em outro caso de desabamento em Gramado.