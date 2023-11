Correios irão lançar Campanha Papai Noel na próxima quinta

A Superintendência Estadual dos Correios irá realizar na próxima quinta-feira, 9, o lançamento regional de uma das maiores ações de Natal do País, a campanha Papai Noel dos Correios 2023. O evento ocorrerá no Hall da Agência de Correios Rio Branco, localizada na Avenida Epaminondas Jácome 2858, Centro.

O Papai Noel estará presente para confirmar o recebimento das cartinhas dos mais de 1300 alunos das escolas da rede municipal e estadual que foram selecionadas este ano, e estarão disponíveis para adoção a partir do lançamento da campanha.

A campanha Papai Noel dos Correios há 34 anos recebe e disponibiliza cartinhas escritas por crianças da sociedade e de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do fundamental, para adoção da sociedade. As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha estão disponíveis no endereço eletrônico: https://blognoel.correios.com.br/