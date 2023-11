Adriano Imperador aposta garrafa de uísque com torcedores e ganha; assista o vídeo

Um grupo de atleticanos que está no Rio de Janeiro para a partida contra o Flamengo, marcada para esta quarta-feira (29), no Maracanã, teve um encontro inusitado na manhã do dia do jogo.

Logo após chegarem à capital carioca, por volta de 7h da manhã, os alvinegros viveram um momento descontraído com Adriano Imperador. Os torcedores do Galo, em busca de um local para tomar café da manhã, entraram em uma loja de conveniência na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Lá estava o ex-jogador com um grupo de amigos, aparentemente ainda curtindo o fim da noite anterior. Depois de fotos e de um bate-papo com os mineiros, Didico fez uma proposta inusitada.

Adriano Imperador desafiou os atleticanos para uma disputa de “C S composto”, jogo em que os integrantes devem falar palavras relacionadas à dita anteriormente que não sejam compostas ou comecem com as letras “C” ou “S”. Quem perdesse teria que pagar uma garrafa de uísque.

“Quase indo embora, ele quis brincar de C S composto com a gente. Infelizmente, perdemos a aposta e estamos devendo o Adriano (risos). Ele falou que quem perderia teria que pagar um Red Label. Ele roubou (risos) e ganhou, pegou o Red Label, mas falou que estava brincando e foi embora”, disse Lucas Cruz, um dos atleticanos no local.

Simpatia do Didico

Os atleticanos que encontraram com Adriano Imperador na loja de conveniência deixaram o local com a melhor impressão do ídolo do Flamengo. Os torcedores do Galo destacaram a simpatia e simplicidade do ex-atacante da Seleção Brasileira.

“Pedimos para tirar foto. Ele foi muito solícito. Tirou foto com todo mundo, gravou vídeo, bateu papo. Aquele cara que é como está na mídia, 100% humano, gente fina para caramba. Vai querer trocar ideia com qualquer pessoa. O cara é sensacional”, afirmou Lucas Cruz.

Duelo decisivo

Rivais históricos, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam em um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado na tabela de classificação, o time carioca tem o mesmo número de pontos (63) do líder Palmeiras, atrás apenas pelos critérios de desempate. Do outro lado, o Galo ocupa a quarta posição e ultrapassa a equipe rubro-negra em caso de vitória no Maracanã.