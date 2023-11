Família de idoso de 70 anos com câncer em estágio terminal denuncia falta de leito no Unacon

A família do idoso Antenor Ferreira de Oliveira, 70 anos, procurou o ac24horas para denunciar a falta de leitos no Hospital do Câncer (Unacon) em Rio Branco. Antenor tem câncer na coluna e está em cuidados paliativos.

Apesar de está internado na UPA Via Verde, a família afirma que o local não é adequado, já que na unidade de saúde circulam com vários tipos de doença, o que pode agravar ainda mais o quadro de saúde, já complicado, de seu Antenor.

“Aqui não é o lugar ideal, entra todo tipo de pessoa, meu tio está delirando e precisa ir para o Hospital do Câncer. O que nos informaram é que lá não tem vaga e aqui é muita gente com várias doenças, como a Covid-19”, afirma Ana Shirlei, sobrinha do idoso.

O ac24horas conversou com a diretora do Hospital do Câncer no Acre, Kelcinea Souza, que confirmou que a unidade está com todos os leitos lotados. “Nós temos 16 leitos e, realmente, estão todos lotados. Nossa equipe está atenta e assim que surgir uma vaga para seu Antenor, ele será transferido. A partir do dia 1º de dezembro, temos mais seis leitos na enfermaria da Fundação Hospitalar, o que aumentar a nossa capacidade de atendimento”, disse.