Rio Acre sobe 24 centímetros e volta a se aproximar dos 2 m

Foto Sérgio Vale

Apesar da situação crítica por conta da prolongada estiagem deste ano, o nível do Rio Acre, em Rio Branco, aumentou nas últimas 24 horas, melhorando, principalmente, as condições de trafegabilidade da população ribeirinha.

Conforme a medição da Defesa Civil, o nível na manhã desta quarta-feira, 18, é de 1,74m. Em comparação com o nível registrado ontem (1,50m), o aumento foi de 24 centímetros.

Com a subida, o nível do manancial volta a se aproximar dos 2 metros na capital acreana. A última vez que o Rio Acre esteve acima da cota de 2 metros em Rio Branco foi no dia 20 de julho, há quase três meses.

Apesar do aumento de nível, a Defesa Civil de Rio Branco informou que a preocupação com a seca severa continua, já que o cenário de estiagem continua. “Essa água é resquício de chuvas em outras localidades, mas a preocupação continua, já que nada mudou em relação à seca na nossa capital”, explica o coordenador, Claudio Falcão.