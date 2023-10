Polícia Militar prende dupla com simulacro e celulares roubados

Militares do 1° Batalhão conseguiram recuperar três aparelhos celulares roubados e prender os envolvidos com um simulacro (réplica de arma de fogo) na segunda-feira, 02, no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência de roubo, em que as vítimas estavam em um estabelecimento e a dupla, em posse de arma de fogo, subtraiu os celulares.

Com base nas características informadas os militares iniciaram buscas, encontrando dois indivíduos suspeitos e realizada a busca pessoal foi encontrado dois aparelhos celulares das vítimas. O terceiro aparelho foi entregue aos policiais junto com o simulacro que estava escondidos em outro local.

A equipe policial encaminhou os envolvidos à delegacia juntamente com os bens recuperados para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC