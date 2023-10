Flamengo é o time que mais atrai torcida como visitante; veja a posição do seu time

Dono da melhor média de público como mandante nas últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é, também, quem atrai mais público como visitante, conforme aponta o levantamento feito pela Itatiaia. Após 26 rodadas, 32.394 torcedores estiveram presentes nos jogos do Rubro-Negro fora de seus domínios em média, o números mais alto entre os 20 clubes da Série A.

Além do Flamengo, outros três times têm média acima dos 30 mil em jogos como visitante: o líder Botafogo (31.351), o quarto lugar Palmeiras (30.984) e o atual 13º colocado Corinthians (30.307). Por outro lado, a equipe que atraiu, em média, menor público até o momento na Série A foi o Athletico: 15.145 torcedores.

Se os jogos com portões fechados fossem desconsiderados, o Furacão, com um público médio fora de casa de 18.174, permaneceria na 20ª posição do ranking desta edição.

Os públicos pagantes dos 259 jogos já realizados até o momento foram contabilizados. Cuiabá e Cruzeiro encerram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (14), na Arena Pantanal.

Vale destacar que, por ora, o Campeonato Brasileiro de 2023 teve nove partidas com os portões fechados, sendo quatro com mando do Vasco, quatro do Santos e um do Corinthians. Nestes jogos, o público de zero pagante foi levado em consideração no levantamento feito pela reportagem da Itatiaia.

Confira o ranking de público como visitante no Campeonato Brasileiro:

1.Flamengo: 32.394 torcedores (1 jogo sem público como visitante)

2.Botafogo: 31.351 torcedores (1 jogo sem público como visitante)

3.Palmeiras: 30.984 torcedores

4.Corinthians: 30.307 torcedores

5.Fluminense: 28.808 torcedores

6.Coritiba: 28.547 torcedores

7.Vasco: 27.199 torcedores (1 jogo sem público como visitante)

8.América-MG: 27.001 torcedores

9.Internacional: 26.980 torcedores

10.São Paulo: 26.494 torcedores

11.Red Bull Bragantino: 26.339 torcedores

12.Grêmio: 25.378 torcedores (1 jogo sem público como visitante)

13.Cruzeiro: 24.492 torcedores (1 jogo sem público como visitante)

14.Atlético-MG: 24.476 torcedores

15.Goiás: 24.383 torcedores (1 jogo sem público como visitante)

16.Fortaleza: 24.166 torcedores

17.Cuiabá: 23.937 torcedores (1 jogo sem público como visitante)

18.Santos: 23.758 torcedores

19.Bahia: 23.685 torcedores

20.Athletico-PR: 15.145 torcedores (2 jogos sem público como visitante)