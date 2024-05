Acre decreta situação de emergência por casos de Síndrome Respiratória e lotação de UTI’s

O governo do Acre publicou na edição desta terça-feira, 14, do Diário Oficial decreto que declara situação de emergência em saúde pública no Estado do Acre.

Conforme o governo, a justificativa é em virtude do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e da superlotação dos leitos de terapia intensiva. O governo afirma ainda no decreto que há um aumento exponencial da procura por atendimento nas unidades estaduais de saúde, com grande número de queixas de sintomas gripais e explica que com devido à gravidade dos casos identificados, muitas vezes é necessária a internação em leitos de terapia intensiva, que estão lotadas.

A publicação determina que a Secretaria de Estado de Saúde coordene a atuação específica dos órgãos e entidades competentes para o enfrentamento da emergência de que trata o decreto e autoriza a adoção de medidas administrativas urgentes que se mostrarem necessárias ao restabelecimento da situação de normalidade.

O decreto tem validade pelos próximos três meses.