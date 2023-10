Inpa abre concurso público com 63 vagas para pesquisador e de tecnologista pleno

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) publicou Edital para concurso público de nível superior com 63 vagas distribuídas para os cargos de pesquisador adjunto e de tecnologista pleno. A remuneração varia de R$ 10.153,05 a R$ 14.274,86. O último concurso para o Inpa, uma das mais importantes instituições científicas do mundo sobre a Amazônia, foi em 2012.

Conforme o Edital Nº 1 Inpa/MCTI (https://www.in.gov.br/en/web/ dou/-/edital-n-1-inpa/mcti-de- 9-de-outubro-de-2023-515729911 ) publicado no Diário Oficial da União, as inscrições serão realizadas de 12 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024. A seleção para os dois cargos será realizada em duas fases: A fase 1 será composta de prova discursiva, de conhecimentos específicos (caráter eliminatório e classificatório) prevista para 24 de março do próximo ano, enquanto a fase 2 será formada por provas orais e análise de títulos e currículos (classificatório) que compreendem: defesa pública de memorial, apresentação de projeto de pesquisa e análise de títulos e currículos.

Do total das 63 vagas, 51 são para Pesquisador, das quais 38 são de ampla concorrência, 3 reservadas para candidatos com deficiência e 10 para candidatos negros. Já para Tecnologista Pleno, 9 são vagas de ampla concorrência, 1 reservada a candidatos com deficiência e 2 para negros.

Várias linhas temáticas de pesquisa foram contempladas, como Fauna: genética, fisiologia, ecologia, conservação e manejo; Manejo, silvicultura e produtos florestais; Paisagens Amazônicas, impactos antrópicos, dinâmica dos ecossistemas e mudanças climáticas; Bioprospecção; Recursos Hídricos; Peixes da Amazônia e Bioeconomia; Agricultura Tropical; Saúde integral e doenças amazônicas, ciências humanas e sociais na Amazônia, Segurança alimentar e nutricional.

O certame ainda não tem banca definida. O Inpa contratará uma instituição especializada para operacionalização do concurso público que estabelecerá procedimentos e informações complementares que serão divulgados por meio de edital, a ser publicado antes da data de início das inscrições.