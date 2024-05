Servidores da Ufac vão plantar árvores em combate à crise climática

Em greve há mais de 60 dias por recomposição salarial, recomposição do Orçamento das IFES e reestruturação das carreiras, os Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) da Ufac promovem nesta quarta-feira, 15, uma ação de plantio de mudas no campus sede da universidade.

A atividade de greve, intitulada “Plantando Consciência”, será realizada a partir das 8 horas, em frente à sede administrativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Acre (Sintest-AC), e é fruto da atuação do Grupo de Trabalho Crise Climática e Educação Ambiental, constituído por servidores da Ufac, com o intuito de discutir e pensar práticas sustentáveis dentro da instituição.

Serão plantadas cerca de 40 mudas das espécies ipê, samaúma, ingá-mirim e arbustos. Grande parte delas foi cedida pelo Parque Zoobotânico (PZ) da Ufac, o maior espaço verde urbano de Rio Branco. Foi realizado um estudo técnico, em parceria com a administração da universidade, para identificar o melhor local e as espécies adequadas, bem como definir a logística da ação.

O processo também envolveu diversos servidores, desde o planejamento até as etapas que antecedem o plantio, como medição dos espaços, preparação do solo, escavação da terra e instalação das estacas em bambu, para proteção das árvores.

A ideia é incentivar as demais instituições locais e nacionais a aderirem a esse movimento em favor do meio ambiente. “Convidamos o movimento estudantil, a Adufac, o Sinasefe, a Fasubra, a Andes e todos que defendem a educação pública, gratuita e de qualidade a Plantarem Consciência em seus campi. Imaginemos quantas árvores, quanto carbono podemos capturar e quantas vidas podemos proteger se Plantarmos Consciência em todo o Brasil? Expresse o amor por suas crianças deixando para elas um mundo habitável”, convida o psicólogo da Ufac e um dos idealizadores da atividade, Jonsos Nunes.