6,9% dos acreanos adultos admitem beber e dirigir em Rio Branco

Em Rio Branco, segundo a pesquisa Vigitel 2-023, do Ministério da Saúde (MS), 6,9% dos adultos com mais de 18 anos disseram que foram dirigir após beber qualquer quantidade de bebida alcoólica. Esse percentual é levemente superior ao da Vigitel 2022, quando 6,7% dos adultos disseram assim se comportar.

De acordo com a pesquisa de 2023, publicada em setembro, a frequência de adultos que referiram conduzir veículos motorizados após o consumo de bebida alcoólica (qualquer quantidade) variou de 1,7% em Recife a 16% em Palmas.

As maiores frequências entre homens foram observadas em Palmas (24,5%), Teresina (23,2%) e Boa Vista (20%), e as menores ocorreram em Recife (3,6%)em Natal (4,2%) e em Porto Alegre (4,4%). Entre mulheres, as maiores frequências foram observadas em Palmas (8,5%), Cuiabá (7,2%) e Boa Vista (5,0%), e as menores frequências em Recife (0,2%), em Maceió (0,3%) e em Natal (0,8%).

Em Rio Branco, 10% dos homens e 2% das mulheres bebem e vão dirigir, segundo eles mesmos. “No conjunto das 27 cidades, 5,9% dos indivíduos referiram conduzir veículo motorizado após consumo de bebida alcoólica, sendo essa proporção notadamente maior em homens (10,1%) do que em mulheres (2,2%). Em ambos os sexos, a frequência de dirigir após o consumo de bebida alcoólica diminuiu com a idade a partir dos 45 anos. Essa condição aumentou intensamente com o nível de escolaridade”, diz a Vigitel.