Motociclista sem capacete cai de moto e sofre múltiplas escoriações pelo corpo, em Rio Branco

Um acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (06), no conjunto Waldemar Maciel, na Região do Calafate

Segundo informações repassadas, o condutor da motocicleta identificado por

Rodrigo Mendes de Souza, de 25 anos , trafegava na sua motocicleta com seu irmão que não teve seu nome revelado, quando caíram de moto.

Segundo informações de populares, Rodrigo trafegava sem capacete, já seu irmão estava de capacete e fugiu do local , levando a motocicleta.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada, para socorrer a vítima e chegando na rua Salvador, populares relataram que o acidente tinha acontecido em outro local, os socorristas fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio de Branco.

Rodrigo Mendes foi entregue ao setor de traumatologia para maior avaliação, com muita dor no tórax , um corte no queixo, múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.