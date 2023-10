Cresce o número de cidades com mais de 80 por cento de áreas agroprodutivas afetadas pela seca

A seca que atinge a Amazônia, a mais severa dos últimos 40 anos em oito estados, aumentou o número de municípios com mais de 80% das áreas agrícolas, incluindo pastagens, impactadas pela estiagem em setembro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a falta de chuva, o aumento da temperatura e a redução na umidade do solo já afetam áreas destinadas para a agricultura e a pecuária em 79 municípios na comparação com agosto, quando 70 cidades já registravam os efeitos da seca extrema.

Dos 144 municípios do Pará, por exemplo, 55 sentiram os impactos da estiagem no mês de setembro. Deste total, 22 municípios estão com mais de 80% das áreas agroprodutivas afetadas, e outros 20 tiveram entre 60% e 80% das áreas destinadas à produção agrícola e à pecuária comprometidas pelas consequências da seca extrema.

A situação também é grave em Roraima, onde a estiagem prejudicou mais de 80% das áreas agrícolas de 13 dos 15 municípios do estado.

De acordo com a pesquisadora Ana Paula Cunha, do Cemaden, os números refletem a situação atual, mas os efeitos da seca extrema que atinge a região amazônica serão sentidos em janeiro, especialmente na agricultura familiar. Isso porque o plantio das safras de milho e feijão começaria agora, com o início da estação chuvosa.

“Fizemos o mapeamento onde já há déficit de chuvas, mas as previsões indicam volumes abaixo do esperado nos próximos meses, o que deve comprometer as principais safras, que são milho e feijão”, explicou a pesquisadora.

O início da estação de chuvosa, entre novembro e dezembro, deveria elevar os níveis dos rios. Contudo, com previsões abaixo da média, alguns rios podem não atingir os níveis normais em 2023, alertou o Cemaden, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em comunicado divulgado nessa quinta-feira (4).

No dia 27 de setembro, a estação de medição do rio Negro em Caricuriari registrou 3,37 metros – bem abaixo da mínima histórica para o mês, que é de 7,11 metros. Já o nível do rio Solimões baixou para 2,9 metros em Coari enquanto a mínima histórica já registrada para o mês de setembro é de 2,44 metros.

“Grande parte dos rios da região Norte, entre os estados do Amazonas e Acre, encontra-se com níveis muito abaixo da média climatológica”, alertou o Cemaden.

A seca na Amazônia deve durar pelo menos até dezembro quando o fenômeno El Niño atingirá a máxima intensidade. Desde o mês de maio, a região registra chuvas abaixo da média como consequência do inverno mais quente provocado pelo El Niño. Em áreas de oito estados, o déficit de chuvas entre julho e setembro no interior do Amazonas e no norte do Pará foi o mais severo desde 1980.

“Em grande parte do Amazonas, Acre e Roraima, observa-se uma anomalia de chuvas de -100 a -150 milímetros. Devido ao déficit acumulado de precipitação, a umidade do solo alcançou níveis críticos ao longo do mês de setembro”, informou o Cemaden.