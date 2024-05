Polícia Militar promove trânsito consciente no Maio Amarelo

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), é responsável por desempenhar diversas operações educativas e de fiscalização com o objetivo de reduzir o número de danos no trânsito do estado.

Visando a intensificação da sua atuação, durante o quinto mês do ano, são realizadas ações em alusão ao Maio Amarelo, um movimento coordenado pelo poder público e a sociedade civil, com a intenção de chamar a atenção para os índices de mortes e ferimentos no trânsito em todo o mundo, assim como promover boas práticas.

O movimento foi criado com base em resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas e usa a cor amarela para simbolizar a atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

A tenente-coronel da Polícia Militar e comandante do BPTran, Eliana Maia, conta que, neste mês, os profissionais estão se voltando para a prevenção e estímulo da conscientização das pessoas: “Buscamos educar os condutores prezando pelo cuidado com todos, principalmente os mais vulneráveis. Mas para que essa educação seja efetiva, precisamos de uma sociedade com uma maior consciência individual”.

As ações educativas acontecem em todo o estado e contam com a colaboração de diversas instituições como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans). Ao longo do mês, o Batalhão de Trânsito comparecerá em escolas e principais avenidas para alcançar o maior número de pessoas.

A comandante também destacou o alcance do Batalhão de Trânsito em 2024, já contabilizando mais de 650 operações e cerca de 14 mil abordagens em ações como Lei Seca, Ciclista Seguro e Trânsito Seguro. No ano de 2023, a instituição de segurança realizou mais de 81 mil abordagens.

Essas ações contínuas refletem o compromisso da Polícia Militar do Acre em promover a segurança no trânsito e conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis ao volante.