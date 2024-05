Apex e Assintecal lançam missão de biomateriais para estimular exportações

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lançou nesta segunda-feira (6), em Rio Branco, uma missão de levantamento abrangente de recursos biológicos e naturais disponíveis na Região Amazônica do Brasil para a produção de objetos relacionados à moda e ao design para exportação.

O evento, que conta com artesãos, produtores de matéria prima e especialistas em desenvolvimento de produto, acontece até a quarta-feira, 8.

No ato do lançamento da missão, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana lembrou que a missão é importante porque pensa, além da preservação da Amazônia, na ampliação de uma rede economicamente viável que deve garantir o sustento de famílias amazônidas.

“A região mais falada neste tempo de mudanças climáticas é a Amazônia. Temos 30 milhões de pessoas nessa região e muitas passam necessidade apesar de viverem numa região tão rica. Uma virada de chave só vai começar a acontecer quando essas pessoas tiverem conhecimento e a valorização do que produzem. É com este propósito que estamos aqui”, disse o presidente da ApexBrasil.

Aldemar Maciel, gestor de produtos, turismo e economia criativa do Sebrae/Ac, disse que o apoio da ApexBrasil é de suma importante para trazer ao Acre um dinheiro que não existia. “A ApexBrasil já tem esse convênio com o SEBRAE que busca ampliar o número de empresas que exportam. Considerando que o SEBRAE já tem essa relação histórica com as empresas e pequenos negócios, nós estamos levantando quais dessas empresas tem condições de exportar hoje, e quais terão condições de exportar amanhã. Se a gente conseguir ampliar este número de empresas que exporta, o que vai acontecer é que vamos trazer ao estado um dinheiro que não existia”, afirmou Maciel.

A superintendente da Assintecal, Silvana Dilly, destaca que a iniciativa realizará um levantamento abrangente dos recursos biológicos e naturais disponíveis na Região Amazônica do Brasil, considerando sua viabilidade econômica e sustentabilidade. “A missão culminará em exposições, rodadas de negócios e projetos pilotos e protótipos, promovidos conjuntamente pela Assintecal e pela ApexBrasil para a demonstração ao público em feiras internacionais apoiadas pelo programa Brazilian Materials, o braço de internacionalização da nossa entidade”, explica a dirigente, ressaltando que a indústria brasileira de biomateriais, neste momento de recuperação da indústria calçadista no mundo, vive um momento de oportunidades de crescimento. “A missão da Assintecal e da Apex Brasil tem o objetivo de demonstrar todas as potencialidades das empresas brasileiras que têm na sustentabilidade a base dos seus negócios”, comenta a dirigente, ao ressaltar a crescente relevância do uso de materiais ecorresponsáveis em um segmento que produz, no mundo, mais de 24 bilhões de pares de calçados todos os anos.