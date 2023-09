Steve Harwell, ex-vocalista da banda norte americana Smash Mouth, morre aos 56 anos

O cantor Steve Harwell, que ficou conhecido por fundar e liderar a banda Smash Mouth, morreu aos 56 anos, nesta segunda-feira (4), disse seu empresário à CNN.

Nenhuma causa de morte foi divulgada, mas Harwell estava recebendo cuidados paliativos neste fim de semana. Ele morreu em sua casa na cidade de Boise, no estado de Idaho, nos EUA, com familiares e amigos ao seu lado, segundo Robert Hayes, empresário do Smash Mouth.

A banda se pronunciou sobre a morte pelas redes sociais. “Descanse em paz sabendo que você mirou nas estrelas e acertou seu alvo magicamente”, escreveu o comunicado.

Cantor recebia cuidados paliativos

Seu empresário havia informado, neste domingo (3), que o músico estava recebendo cuidados paliativos em sua casa.

“Embora Steve ainda esteja aqui conosco, infelizmente será apenas por um curto período de tempo”, disse o empresário Robert Hayes, em comunicado à CNN.

“Esperamos que as pessoas respeitem a privacidade de Steve e de sua família durante este período difícil”, acrescentou.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre a condição médica de Harwell.

Harwell foi membro fundador e vocalista de longa data do Smash Mouth, mais conhecido por seus singles “All Star”, “I’m a Believer”, “Walkin’ on the Sun” e “Why Can’t We Be Friends”.

Durante a carreira de Harwell, a banda foi indicada ao Grammy de Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo por “All Star”, uma música que mais tarde alcançou status cult após sua aparição na trilha sonora “Shrek”, de 2001.

“A voz icônica de Steve é uma das vozes mais reconhecidas de sua geração. Steve amava os fãs e adorava se apresentar”, disse Hayes.

O próprio Harwell fez um grande esforço para aumentar a fama inicial da banda – levando pessoalmente o álbum “Astro Lounge” para estações de rádio em todo o país para que fosse tocado nas ondas do rádio.

“Nunca fazemos nada tradicional”, disse Harwell em 1999. “Nunca passamos pela porta da frente. É sempre pela porta dos fundos, ou uma janela aberta ou algo assim, para tocar nossas músicas.”

Desde que Harwell deixou a banda em 2021, o grupo continuou a se apresentar com o novo vocalista Zach Goode.