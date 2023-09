Jogo do Inter Miami teve Messi garçom e torcida com Selena Gomez e Príncipe Harry

O Inter Miami de Lionel Messi venceu o Los Angeles FC na noite deste domingo (4) por 3 a 1, em jogo válido pela Major League Soccer, e segue na busca por uma vaga nos playoffs da competição.

Messi não marcou, mas foi garçom na vitória da equipe ao dar duas assistências para Jordi Alba e Leonardo Campana marcarem. O gol de Alba, inclusive, lembrou os tempos de Barcelona: Sergio Busquets passou para o argentino, que viu o lateral correndo em direção à área e serviu o companheiro.

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023



Os destaques da vitória do time de Tata Martino não ficaram só pelo que aconteceu durante a partida, mas também pela lista de famosos que assistiram à partida no BMO Stadium.

Veja algumas das celebridades que assistiram a Los Angeles FC x Inter Miami:

Príncipe Harry e Megan Markle

Selena Gomez, atriz e cantora

Gerard Butler, ator

James Harden, jogador da NBA

Liam Gallagher, cantor

LeBron James, jogador da NBA

Xolo Ludueña, ator

Tobey Maguire, ator

Leonardo DiCaprio, ator

Leo watching Leo 🤩

Leonardo DiCaprio in LA to watch Messi and #InterMiamiCF take on #LAFC pic.twitter.com/XOUTKBwLPR

— Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023



Nas, rapper

Magic Johnson, ex-jogador de basquete e sócio do Los Angeles FC

Edward Norton, ator

Will Ferrel, ator e sócio do Los Angeles FC

Rage Against The Machine, banda de rock

Jason Sudeikis, ator

Tyga, rapper

Segurança de Messi precisa conter invasor

Yassine Chueko, segurança de Lionel Messi, já virou uma espécie de celebridade desde que o argentino chegou a Miami. Ex-militar dos Estados Unidos que lutou nas guerras do Iraque e do Afeganistão como integrante das Forças de Operações Especiais da Marinha, Chueko tem sido o responsável por proteger Messi durante sua passagem pela MLS.

Neste domingo, o segurança precisou entrar em ação para conter um invasor que entrou no gramado e correu em direção ao camisa 10 do Inter Miami.

O garoto, com uma camisa do Barcelona e o nome de Messi às costas, tentou se aproximar do astro, mas foi contido por Yassine Chueko e outros seguranças do estádio até ser levado para fora do campo.