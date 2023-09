Idoso tenta atravessar faixa de pedestre e morre atropelado na BR-364 no Segundo Distrito

Por Davi Sahid

O idoso Antônio Ferreira Colégio, de 65 anos, foi vítima de atropelamento e morreu na noite deste sábado, 9, na entrada do Residencial Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Antônio foi tentar atravessar a BR-364 na faixa de pedestre, quando foi atropelado por uma pessoa não identificada que trafegava em uma motocicleta.

Com o impacto o idoso foi arremessado e bateu a cabeça contra o asfalto e desmaiou, vindo a ocasionar um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) de natureza grave. Após o acidente o motociclista fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) uma viatura básica e outra de suporte avançado, os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e foi necessário fazer as massagens cardíaca, mas Antônio não resistiu e morreu no local.

A área foi isolada pelos Policiais Rodoviários Federais para os trabalhos de perícia, após o término o corpo do idoso foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Um boletim de ocorrência foi registrado e caso será investigado pela Polícia Civil.