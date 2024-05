Gabigol nega foto com camisa do Corinthians: “Não é verdadeira”

Por meio da assessoria de imprensa, Gabigol negou que tenha usado uma camisa do Corinthians. Uma foto circula nas redes sociais onde se vê, supostamente, o atacante do Flamengo usando a camisa 2, toda em preto, do time paulista.

“Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira”, diz a nota do staff de Gabigol.

No Twitter e após a circulação da suposta foto, Gabigol publicou uma crítica a uma fake news com o texto “Em pleno 2024? Pprrt! A fake News tá ficando forte” e um vídeo com conteúdo falso onde o jogador faria publicidade para um jogo digital com o recurso de deep fake, que emula a voz e o rosto do atleta.

No Flamengo, uma possível punição ao jogador será discutida nesta sexta-feira (17). O diretor de futebol Bruno Spindel, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o presidente do clube, Rodolfo Landim, vão avaliar a veracidade da foto e quais medidas são possíveis em caso de punição. Há um entendimento na diretoria do Rubro-negro que o episódio tem potencial de arranhar a imagem do clube.