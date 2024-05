Seleção Brasileira: Cresce percentual dos que não acreditam no hexa em 2026

O percentual de pessoas que não acreditam no hexa do Brasil na próxima Copa do Mundo aumentou com relação ao ano passado. É o que mostra O Maior Raio-X do Torcedor, pesquisa realizada em uma parceria da Quaest/CNN/Itatiaia.

Em 2023, 50% dos brasileiros acreditavam que a Seleção Brasileira iria ganhar o Mundial de 2026 no futebol masculino, contra 42% que não achavam. Na edição deste ano da pesquisa, 45% confiam no título, enquanto 49% acham que o Brasil não levará a taça.

O percentual de pessoas que não sabem ou não responderam caiu de 8% para 6%. No levantamento, foram considerados somente aqueles que declararam torcer para algum time de futebol.

Metodologia

A pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados.

A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%.

Torcedores que acreditam no hexa em 2026

2024

•Sim: 45%

•Não: 49%

•Não sabem/Não responderam: 6%

2023

•Sim: 50%

•Não: 42%

•Não sabem/Não responderam: 8%