Ex-BBB Davi muda a pose em novas fotos no Rio Grande do Sul após críticas; veja

Davi Brito, o campeão do BBB 24, retornou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da tragédia climática no estado.

No começo do mês, o ex-BBB já havia estado na região e foi alvo de críticas, após publicar uma foto sorrindo diante da situação. “Deus no controle, vamos ajudar o povo”, escreveu ele na publicação.

Rapidamente o clique viralizou no X, antigo Twitter, e os internautas passaram a reagir. “O lixo do Davi do BBB postando selfie sorrindo no Rio Grande do Sul e no fundo da foto o povo todo lascado, que ser humano desprezível”, disse um usuário.

Na ocasião, a cantora Ivete Sangalo — que também o apoiou ao longo do BBB 24 — saiu em defesa do ex-BBB e deixou um comentário parabenizando o ex-motorista de aplicativo por se voluntariar neste momento. “Parabéns. O sorriso de quem está prontamente ajudando e amparando tanta gente! Isso aí garoto”, escreveu.

Dessa vez, em um dos registros, o baiano posou sério na frente de doações e escreveu: “A verdadeira riqueza está nas experiências que acumulamos e não nos bens materiais que possuímos”. Veja ambas as fotos acima.

Nesta quinta-feira (16), Davi também compartilhou fotos ajudando a descarregar um caminhão de doações e posou ao lado de integrantes da Força Aérea Brasileira.

Já são pelo menos 154 pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O último balanço da Defesa Civil foi divulgado na manhã desta sexta-feira (17). O número de municípios afetados é de 461.