Corinthians prepara anúncio da saída de Cássio; veja detalhes

O Corinthians prepara, para as próximas horas, o anúncio da rescisão de contrato com Cássio, de 36 anos. O destino será o Cruzeiro, com quem o goleiro assinará um contrato válido por três temporadas.

Mesmo com vínculo até dezembro, Cássio acertou a saída do Corinthians em comum acordo. O jogador perdeu o posto de titular para Carlos Miguel nas últimas semanas e passou a integrar o banco de reservas da equipe comandada pelo técnico português António Oliveira.

Tratado por muitos como maior jogador da história do Corinthians, Cássio deixa o clube com 712 jogos e títulos de relevância no currículo. O goleiro conquistou o Mundial de Clubes da Fifa e a Copa Libertadores, em 2012; a Recopa Sul-Americana, em 2013; dois Campeonatos Brasileiros, em 2015 e 2017, além de quatro Estaduais (2013, 2017, 2018 e 2019).

Trajetória de Cássio Cássio começou a carreira profissional em 2006, pelo Grêmio. Jovem e com poucas oportunidades, ele foi negociado com o PSV-HOL. Depois, o goleiro defendeu Sparta Rotterdam-HOL e PSV novamente, até chegar ao Corinthians em 2012.

O goleiro soma algumas convocações à Seleção Brasileira entre 2007 e 2019. Em 2018, ele integrou a lista do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia.

Cássio no Cruzeiro Cássio chegará à equipe mineira com status de titular. Contudo, ele precisará ganhar a vaga de Anderson, que assumiu a posição na equipe comandada por Fernando Seabra. O camisa 98 disputou os últimos oito jogos do clube celeste por Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Além de Anderson, o Cruzeiro tem Gabriel Grando, Léo Aragão e jovem Otávio no elenco.

Vale lembrar que o time celeste acerta com Cássio após a saída de Rafael Cabral, negociado com o Grêmio. O goleiro disputou 120 jogos pela Raposa, mas saiu do clube após muitas críticas por atuações inconsistentes.