Festival de praia do município de Sena Madureira tem briga generalizada

Enquanto no palco, o sucesso “Tem cabaré essa noite” era cantado, na Praia do Amarilho, local do Festival da Carnaubeira em Sena Madureira, acontecia uma briga generalizada.

A confusão aconteceu na tarde deste sábado, 9, e ainda não se sabe o motivo. Várias pessoas trocaram agressões e em alguns momentos pedaços de madeira foram usados na briga que dura vários minutos.

O evento conta com atrações locais e cantores convidados e movimenta o final de semana na quarta maior cidade do Acre.

Durante mais de um minuto do vídeo que registra a confusão não se vê a presença de policiais ou seguranças intervindo para cessar a briga generalizada.

Veja o vídeo: