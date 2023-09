Derrubada de árvores termina com uma pessoa morta e outra ferida no interior

Por Davi Sahid

O trabalhador rural Raimundo Simonal Freitas da Silva, de 46 anos, morreu vítima de uma derrubada de árvores em uma colônia na Invasão do Doutor Arnaldo e seu amigo Nilson de Oliveira Mota, de 42 anos, ficou ferido no final da tarde deste sábado, 9, na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Raimundo e Nilson estavam realizando a derrubada na invasão situada no ramal São Vicente, que tem acesso pelo ramal dos Paulistas, quando inesperadamente o tronco de árvore caiu por cima das vítimas.

Um morador da região ouviu os estralos quando a árvore foi derrubada e em seguida escutou os gritos de Raimundo e Nilson, quando foi averiguar no local encontrou a árvore por cima das vítimas. Foi pedido ajuda a populares que conseguiram serrar a árvore e retirar Raimundo e Nilson que foram colocados dentro de uma caminhonete modelo L200 Triton e seguiram com destino ao hospital.

A ambulância do SAMU do município de Porto Acre foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Raimundo e Nilson e em seguida pediram apoio a ambulância do suporte avançado para tentar estabilizar o quadro clínico de Raimundo, que estava com múltiplas fraturas fechadas no tórax e um Traumatismo Crânio Encefálico de natureza gravíssimo. Raimundo teve uma parada cárdio respiratória, foi preciso fazer a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância. Já Nilson sofreu uma fratura no fêmur e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O corpo de Raimundo foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.