Wassef assume ter recomprado Rolex e diz que não foi a pedido de Jair Bolsonaro

“Sim, fui aos Estados Unidos e comprei o Rolex. O motivo de eu ter comprado esse relógio: não foi Jair Messias Bolsonaro que me pediu. Meu cliente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com essa conduta, que é minha, e eu assumo a responsabilidade. Eu fui, eu assumo, eu comprei”, afirmou.

O advogado também nega que o pedido de recompra tenha sido feito a ele pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid.

Questionado porque comprou o acessório de luxo, Wassef disse que só irá revelar à Polícia Federal (PF) ou em outro momento à imprensa após ter acesso ao inquérito.

“Isso era para atender a uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. E, hoje, eu trago provas documentais”, disse apresentando um comprante da compra.

Resgate

Wassef ainda alegou que não foi “escalado” pelos assessores de Bolsonaro para resgatar o item, argumentando que a viagem aos Estados Unidos, na qual adquiriu o objeto de volta, já estava marcada para seu período de férias.

“Dizer que eu fui selecionado pelos assessores do presidente para fazer o resgate é mentira”, afirmou.

“Eu não fui fazer resgate. Se alguém vai fazer resgate, viaja, fica três dias e volta. Pousei em Miami, fiquei alguns dias lá. Decolai para a Filadélfia, comprei o relógio. Da Filadélfia, fui para Nova York, passei dias lá. De lá, voltei para Miami, onde fiquei outros dias. Depois, fui para Orlando e estive nos parques da Disney e parques turísticos. Quando acabaram as minhas férias, retornei ao Brasil”, completou o advogado.

PF mira vendas ilegais de Rolex e joias

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na última sexta-feira (11) contra Frederick Wassef; o general Mauro César Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid; e o tenente do Exército Osmar Crivelatti, outro ex-ajudante de Bolsonaro.

Eles são investigados por utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial — dados de presente por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro — por meio da venda desses itens em países do exterior.

A investigação da PF aponta, até o momento, que os valores obtidos dessas vendas ilegais foram convertidos em dinheiro em espécie e incluídos no patrimônio pessoal dos investigados.

Segundo as investigações, em 13 de junho do ano passado, Mauro Cid viajou para a cidade de Willow Grove, nos Estados Unidos, onde vendeu o Rolex pelo valor de US$ 68 mil. Esse dinheiro foi depositado na conta do pai de Cid.

Cerca de nove meses depois, o advogado Frederick Wassef recuperou o relógio e o entregou novamente a Cid (filho), que retornou a Brasília e o transferiu para Osmar Crivelatti.