Latam vai conferir mala de mão e cobrar despacho de quem descumprir regras

Em tamanho, incluindo alças, rodinhas e bolsos externos, as medidas máximas são de 55 cm de altura, 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. As medidas são as mesmas recomendadas pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

O custo do despacho em viagens nacionais é entre R$ 95 e R$ 160. Para enviar uma segunda mala no porão do avião, a cobrança é entre R$ 130 e R$ 185. Nos voos internacionais, o preço varia conforme o país de destino.

A companhia aérea pode obrigar o despacho?



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelece que o passageiro tem direito de levar com ele, na cabine da aeronave, até 10 kg sem qualquer custo extra. A agência pondera, no entanto, que as dimensões dessas malas e a quantidade de volumes são determinadas pelas companhias aéreas.



Segundo a Abear, companhias permitem também que o viajante leve gratuitamente um item pessoal, que pode ser uma bolsa pequena, uma pasta de trabalho ou uma mochila para notebook, por exemplo.