Polícia Militar bloqueia acessos à invasão e medida judicial deve ser cumprida

FOTOS: JARDY LOPES/ac24horas

Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar bloquearam a estrada do Irineu Serra na tentativa de impedir que moradores da invasão Terra Prometida, que serão desapropriados na manhã desta terça-feira, 15, recebam reforços. Segundo informações, outros pontos de acesso também serão bloqueados.

De acordo com o comandante de trânsito na região, capitão Januário, a operação foi montada para garantir que “pessoas de fora” não inflamem o cumprimento do mandado de desapropriação. Veículos e pessoas que não tiverem características de estar ligadas ao movimento, no entanto, serão liberadas para transitar.

O clima é tenso na invasão Terra Prometida, onde mais de 500 famílias ocupam cerca de 3 hectares do Estado. Moradores relatam que passaram a noite em claro na expectativa de sofrerem uma intervenção.

Policiais militares e outras autoridades, acompanhados de tratores e caminhões, são esperados a qualquer momento para cumprir ordem judicial que desocupará o terreno.