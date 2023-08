Crianças choram com tensão causada em invasão: “espero ter um lugar para morar”

FOTOS: JARDY LOPES/ac24horas

Enquanto adultos aguardam preocupados o resultado do cumprimento de mandado judicial que deve desocupar mais de 500 famílias na invasão Terra Prometida, o clima é de caos. Crianças se agarram em seus pais e animais de estimação, aos prantos, e esperam poder dormir em casa hoje.

João Gabriel, de 11 anos, disse: “se eles não tirar nós [sic] acho que vou dormir em casa. Se eles tirarem, acho que vamos ter que arrumar um lugar para dormir. Vou sentir saudade do pessoal, da casa, morra aqui foi muito legal”. Perguntando sobre a melhor lembrança que passou na invasão, falou: “no dia dos pais, passamos o dia junto com as crianças que não tem mais pai. Fiquei com o meu pai também, foi muito bom”.







Alamara, de 10 anos, falou à reportagem que espera que hoje seja um dia normal. “Que não derrubem as casas, espero ter um lugar pra morar. Esse lugar para mim representa a natureza, a felicidade. O dia mais feliz foi o dia do meu aniversário, fui muito feliz aqui”.

Às 7h40, dezenas de viaturas da Polícia Militar, incluindo três micro-ônibus, duas viaturas 01 do SAMU e um trator, se aproximaram da invasão.

Mais informações em instantes.