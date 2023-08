Nível do Rio Acre sobe mais 11 centímetros nas últimas 24 horas em Rio Branco

Nos últimos dois dias, o nível do Rio Acre subiu 18 centímetros na capital acreana. O aumento no volume ajuda a diminuir a preocupação do manancial chegar na cota histórica do ano passado, quando o nível do Rio foi o mais baixo de todos os tempos ao alcançar 1,25 m.

O baixo volume de água é uma preocupação da Defesa Civil e também pode provocar dificuldade na captação de água pelo Saerb e também dificulta a navegação de produtores rurais ribeirinhos que não podem ter sua produção de subsistência comprometida por não conseguiram escoar seus produtos até os pontos de comercialização na capital acreana.

O nível registrado na manhã desta terça-feira, 15, é de 1,86 m e é o maior desde o dia 30 de julho.