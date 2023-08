Planetário é uma das atrações da Educação na Expoacre

O Departamento de Inovação da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) trouxe para a Expoacre uma das suas grandes atrações, o Planetário. Ali o visitante pode vislumbrar as estrelas, além dos planetas e suas características.

De acordo com o chefe do Departamento, Anderson Melo, a instalação está disponível à visitação todas as noites da feira. “Estamos apresentando todos os elementos de astronomia, como as constelações, as estrelas e falando sobre os planetas”, explica.

Outra atração importante do Departamento de Inovação é o Laboratório de Robótica, que está exibindo a Casa Inteligente e também a automação de objetos. “Também apresentaremos esse trabalho de programação da plataforma Arduino durante a Expoacre”, diz Anderson.

O Planetário já foi apresentado este ano, em duas oportunidades, durante a Mostra Viver Ciência Itinerante, realizada em Plácido de Castro e em Brasileia.

“O Planetário tem tido uma procura imensa, inclusive quando estávamos instalando ele aqui na Expoacre. Várias pessoas estavam ansiosas para ver suas atrações, elas estavam esperando o tão famoso Planetário”, relata o gestor.

Segundo Anderson, a expectativa é que, diariamente, mais de 300 pessoas passem pela atração. “A astronomia e seus mistérios ainda são temas que as pessoas procuram muito e são conteúdos que fazem parte de vários componentes curriculares”, destaca.