Com ônibus na Expoacre, Hemoacre faz captação de doadores de sangue

Mais uma novidade na Expoacre 2023, tem buscado salvar vidas. Nesta terça-feira, 01° de julho, o ac24horas conheceu o ônibus móvel da Hemoacre, que realiza a captação de doadores de sangue.

Segundo a coordenadora da ação, Ana Carolina, é muito fácil participar e a iniciativa pode ajudar diversas pessoas, mas possui pequenos requisitos, que contribuí com a segurança dos dois lados.

“É preciso pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde, não estar de jejum, sem ter comido alimentos gordurosos, não ter consumido bebidas alcoólicas 12 horas antes, ter dormido 06h na noite anterior e apresentar documento oficial com foto”, explicou.

Além disso, ela destaca que os participantes recebem lanches antes e depois da doação e ressalta como acontece o processo. “Você vai preencher uma ficha com os dados do doador, fazer triagem hematológica, outra clínica com um enfermeiro e é encaminhado para doação. Muito simples”, afirmou.