A nova realidade do agronegócio acreano é apresentada na Expoacre 2023

A Expoacre 2023 é o reflexo do novo momento do agronegócio acreano. Nos últimos anos, o estado tem batido recordes seguidos de produtividade e desponta como a mais nova e promissora fronteira agrícola do país.

No Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, várias empresas que comercializam produtos agrícolas e acreditam no potencial agrícola da região marcam presença em uma das maiores feiras de negócios e entretenimento da Região Norte.

Uma delas é a NCA Tech. A empresa catarinense especializada na venda e manutenção de drones agrícolas tem chamado a atenção do público. O produto é a nova aposta tecnológica do setor rural para melhorar a produção.

“O drone agrícola é o que temos de ponta em tecnologia. É um equipamento que agrega na pulverização de produtos líquidos, como os herbicidas e fungicidas; e sólidos, que são as sementes e os fertilizantes”, explica um dos sócios da empresa, Luth Kimak.

Presente em sete estados do país, em breve o empreendimento chegará ao Acre. “Identificamos um mercado bem promissor, tanto para o drone quanto para outras demandas agrícolas, que estão em franca expansão. Vamos abrir uma loja em Rio Branco”, declarou.

A Mamoré Máquinas participa pela primeira vez da Expoacre. A empresa apostou alto na exposição de veículos pesados e trouxe uma colheitadeira avaliada em mais R$ 3,6 milhões. O modelo é automatizado e possui grande capacidade de armazenar grãos.

“Até pouco tempo atrás, o Acre praticamente não tinha demanda para este tipo de veículo. Hoje, a realidade é outra. Por conta da expansão da soja e do milho, nossa empresa, que antes tinha somente uma representação aqui, há três anos decidiu abrir uma filial para atender a demanda crescente”, relatou o consultor de vendas Ismael Freire.

Governo do Estado apoia o agronegócio

A atual gestão estadual tem implementado importantes políticas públicas e investimentos para alavancar o setor rural. Com solo fértil, clima propício para diversas culturas e localização geográfica estratégica, o Acre se apresenta como uma terra de excelentes oportunidades.

“O nosso estado está de portas abertas para receber a todos que queiram nos ajudar a crescer e a gerar emprego e renda. Tenho percorrido o Brasil em busca de parcerias que possam mudar a nossa realidade. O governo segue fazendo a sua parte e criando as condições para que o nosso agronegócio se desenvolva cada vez mais”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Dentro do parque de exposições, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) preparou uma grande estrutura para mostrar as principais cadeias produtivas acreanas. Além da exposição, cursos e palestras estão sendo realizados durante os nove dias do evento.

“O principal objetivo é fortalecer a nossa Expoacre e transformá-la em um campo de boas possibilidades ao longo do dia e da noite. Este é um trabalho que está feito com muita dedicação e não tenho dúvidas do sucesso. Temos vocação natural para o agronegócio”, ressaltou José Luis Tchê, titular da Seagri.

Para o gestor, o futuro do Acre será de prosperidade no campo e na cidade. “Possuímos um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento da agricultura. Apesar dos desafios, os investimentos feitos pelo governo do Estado e a força de vontade dos nossos produtores rurais serão fundamentais para que o nosso estado possa aumentar sua produção e gerar riquezas”, enfatizou.