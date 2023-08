Público vive experiência tecnológica imersiva no Espaço Indústria da Expoacre 2023

Novas tecnologias, suas aplicações no cotidiano e as tendências que otimizam o mercado de trabalho, essas são algumas das propostas do Estande da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) apresentadas ao público da 48ª edição da Expoacre 2023. No local, que fica no Espaço Indústria, e é coordenado pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), as pessoas vivem uma experiência imersiva com as ferramentas.

Óculos de realidade virtual, totens interativos e aplicativos de variadas áreas são algumas das atrações de crianças, jovens e adultos que passam pelo Parque de Exposições Wildy Viana. Além da interação, as pessoas têm acesso às plataformas educacionais do Serviço Social da Indústria (Sesi), aplicativos com materiais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), recursos do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e diversas simulações.

Diretor regional do Senai e superintendente do Sesi, César Dotto explica que o objetivo do Estande Fieac é conectar as pessoas aos recursos que se incorporam nas mais diferentes áreas, principalmente na educacional e de trabalho. Ele considera que um novo futuro se constrói de forma rápida e que é extremamente necessário que a sociedade esteja preparada para os novos desafios que a tecnologia trará com o avançar dos anos, principalmente as pessoas mais jovens.

“Nossa proposta é trazer o futuro que aí está para o público que virá à Expoacre. Além de imergir nas novas tecnologias com as ferramentas que disponibilizamos aqui, o público também conhecerá a fundo todo o Sistema Fieac”, afirma Dotto.

E acrescenta: “Proporcionamos experiências no Metaverso com laboratórios virtuais, aulas digitais como a simulação de controle de incêndio, uso de impressoras digitais e a laser. Estamos capacitados para preparar as pessoas para o futuro”.

A estudante Narriman Lafuente foi uma das milhares de pessoas que passaram pelo Espaço Fieac para experimentar os novos recursos. Ela afirma que foi a primeira vez que teve contato com tecnologia de realidade virtual e que a sensação foi indescritível: “A dinâmica é muito legal e a imersão passa muita realidade mesmo, a ponto de confundir o que é ilusão e o que é real. Fiz a simulação do incêndio e, apesar de ter derrubado o extintor várias vezes, consegui apagar o fogo”.

O presidente em exercício da Federação das Indústrias, João Paulo Assis, destaca que a ação é uma forma de aproximar o setor da população, já que as pessoas conhecem de forma detalhada as iniciativas tomadas para beneficiar a sociedade. “Estamos muito animados com essa edição da Expoacre, e a parceria entre governo, Fieac e Sebrae está cada vez mais firme para alavancar o nosso estado. Essa é a maior vitrine de negócios que temos e as expectativas são as melhores”, destacou.