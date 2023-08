Jovem é abordado por bandidos na frente de sua casa e é ferido a tiros, na capital

Por Davi Sahid

Jadson de Souza Santos, de 25 anos, vulgo “sapinho” foi ferido a tiros na noite desta segunda-feira, 14, na frente de sua residência situada na rua Jorge Amado, no conjunto Novo Horizonte em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Jadson estava na frente de sua casa esperando um pagamento, quando criminosos, um deles identificado como Cauã, chegaram em um veículo modelo celta, de cor branca, e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção da vítima que foi atingida com três projéteis na perna direita, vindo a fraturar o fêmur e outro tiro na perna esquerda. Mesmo ferido Jadson ainda conseguiu entrar dentro de sua casa e escapar dos criminosos.

Familiares acionaram a ambulância do SAMU, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jadson ao Pronto-Socorro em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do carro e dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre organizações criminosas, informou ainda que Jadson têm passagens pela justiça pelo crime de roubo.

O caso será inicialmente investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).