Inep divulga locais de prova do Encceja 2023; provas serão dia 27 de agosto no Acre

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023, no Sistema Encceja.

A aplicação para o ensino fundamental e médio será no dia 27 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal. O cartão de confirmação informa o número de inscrição, a data, o horário e o local de aplicação da prova. Também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. Embora não seja obrigatório, o Inep orienta que o participante leve o cartão no dia da prova.

Para mais detalhes, acessar o portal do Encceja:

http://enccejanacional.inep. gov.br/encceja/#!/inicial