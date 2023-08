Palmeiras vence o Cruzeiro por 1 a 0 e assume a vice-liderança

Duas das melhores defesas do Brasileirão prevaleceram no primeiro no Allianz Parque. Quem teve a primeira chance foi o Cruzeiro, logo no primeiro minuto, com chute de Wesley. Logo depois, aos 6 minutos, Mateus Vital sentiu em dividida e deu lugar ao volante Machado. Com mais posse de bola, o Palmeiras não conseguiu chegar com muito perigo. As melhores chances saíram na pressão na saída do Cruzeiro. Aos 17, Rafael Cabral recebeu a bola na fogueira, e quase Veiga chega marcando. Só depois dos 25 que o jogo voltou a ficar quente, em chutes de Willian, do Cruzeiro, e Veiga, do Palmeiras, ambos defendidos pelos goleiros. Gabriel Menino sentiu um problema na coxa direita e também deixou o campo. No final, aos 49, Rafael Elias finalizou bem de fora para defesa de Lomba. Primeiro tempo sem muitas emoções e com as defesas desempenhando bem.

Segundo tempo