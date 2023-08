Inmet alerta para perigo de chuvas intensas nesta segunda-feira (14) no Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), notificou nesta segunda-feira, 14, o alerta amarelo, que indica perigo de chuvas intensas e tempestades em todo o Acre.

O aviso meteorológico, que deve ocorrer até às 10h de terça-feira, 15, destaca o risco potencial de que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, além do risco de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Ainda, segundo o boletim, podem ocorrer corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em casos de emergência, é indicado entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no número 193.